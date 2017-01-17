"Özgüvenimiz arttı"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Bursaspor gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenmenin öz güvenlerini arttırdığını söyledi.

İki takım açısından da kritik önem taşıyan bir maç oynadıklarını aktaran Kafkas, "Diğer maçın sonucuna göre gruptan lider çıkma ihtimalimiz var. Bu maçta az süre alan oyuncularıma şans verdim. Onlara çok güveniyordum. Kazandığımız için mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.