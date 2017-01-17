Şehit çocukları seremonide

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Elazığspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, iki takım oyuncuları maç öncesi seremoniye şehit çocuklarıyla çıktı.

Geliri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlanacak olan maçın seremonisinde, Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin ve şehit çocukları yer aldı.

Şehit çocukları, maç öncesi statta tur atarak, taraftarları selamladı.

Şehitler unutulmadı

Elazığspor ile Galatasaray takımları seremoniye, şehit Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinden, "Namı kahraman, kendi şehit, adı Gakgoş, Fethi Sekin. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart ile çıktı.

Ayrıca Elazığsporlu futbolcular da maç öncesi üzerinde Fethi Sekin'in resmi bulunan tişörtler giydi.

Müsabakaya Elazığ ve çevre illerden futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Elazığ Atatürk Stadı'ndaki maçın biletleri VIP tribün 50, kapalı tribün 40, maraton 30, kale arkası ve misafir takım tribünü 20 liradan satışa çıkarılırken, tribünlerin önemli bölümünün dolduğu görüldü.

Müsabakayı 5 binin üzerinde kişi izledi. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratları yaparak, Türk bayrağı açtı.

Elazığsporlu taraftarlar, maç öncesi şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının da yer aldığı, "Cennette arttı Gakgoşlar, vatan sana minnettar" ve "Ruhun şad olsun Gakgoşum" yazılı pankartlar açtı.