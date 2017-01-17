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Sergen Yalçın: "İkisini bir arada götürmek..."
17 Ocak 2017 , 16:18
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu ligde oynadıkları kadro ile 3 gün sonra ikinci bir maça çıktıklarını belirterek, bunun kendilerini çok yorduğunu ifade etti.
Yalçın, bu tür durumların oyuncular için kolay olmadığını belirterek, "Bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Kupada devam etmek istiyor muyuz? Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Gruptan çıkarsak devam edeceğiz. Daha önce de söyledim. Biz Kayserispor olarak çok rahat değiliz. Özelikle, ligdeki pozisyonumuz çok sıkıntılı, bizim için şu anda lig çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Takım olarak lige odaklanmak zorunda olduklarına vurgu yapan Yalçın, "Lige konsantre olmalıyız. Mutlaka oradan puan almalıyız ki moral motivasyonumuz iyi olsun ve buraya da devam edelim. İkisini bir arada götürmek bizim için şu anda zor görünüyor." ifadelerini kullandı.
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