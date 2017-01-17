Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci haftasında Galatasaray'a evinde 4-1 yenilen Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, ortaya çıkan skoru önemsemediğini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bayram Bektaş, "Skora takılmıyorum. Güzel bir oyun vardı." dedi.

Birinci golde kaptırmamaları gereken bir topta Galatasaray'ın güzel bir gol attığını aktaran Bektaş, şöyle konuştu:

"Takım olarak yemememiz gereken golleri kalemizde gördük. Skor olarak geri düşmemiz sonrası, savunma oyuncuları da hücuma katkı vermeye çalıştı. Sonrasında da kontra atak golleri yedik. Bazı oyuncularımızı hem yorgun olmalarından hem de ağrılarından dolayı riske edemedik. Takıma alışmaları için ağırlıklı olarak yeni isimlere şans verdik. İlerleyen haftalarda tüm oyuncularımızdan tam verim aldığımızda ve forvet oyuncumuz kadroya dahil olduğunda inşallah istediğimiz neticeleri alacağız."