Trabzonspor kafilesi Gümüşhane'de

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile yapacağı maç için Gümüşhane'ye geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, idmanın ardından kulüp otobüsüyle Gümüşhane'ye hareket etti.

Önce Torul ilçesine uğrayan bordo-mavili kafile, burada Torul Trabzonspor Taraftarlar Derneğine ziyarette bulundu.

Taraftarlar tarafından meşale ve sevgi gösterileriyle karşılanan bordo-mavili futbolculara, çiçek verildi.

Kafile, ziyaretin ardından Gümüşhane kent merkezinde konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Onur ve Durica kafileye dahil edilmedi

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon en fazla forma verdiği oyuncular Onur Recep Kıvrak ve Jan Durica'yı dinlendirerek, Gümüşhane'ye getirmedi.

Bordo-mavili takımda kart cezalısı Dame N'Doye ile sakatlığı süren Matus Bero da kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Gümüşhanespor ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak.