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Trabzonspor'un kupa 11'i!
17 Ocak 2017 , 13:02
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor ile karşılaşacak.
Yenişehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.
Grupta 4 maç sonunda 5 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla ikinci sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.
Ligin ikinci bölümüne Bursaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin moraliyle başlayan Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Bero ile kırmızı kart cezalısı N'Doye yarınki maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Medjani, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo ve Suk 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
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