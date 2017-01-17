Tuzlaspor işi bitirdi! Lider!

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında 24 Erzincanspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Erzincan’da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Bu sonuçla Tuzlaspor, Galatasaray’ın da yer aldığı E Grubu’ndan çıkmayı garantiledi ve maç fazlasıyla da liderliğe oturdu.



Karşılaşmada Tuzlaspor’a 3 puanı getiren tek golü 78. dakikada Kıvanç Salihoğlu attı. Ayrıca ev sahibi Erzincanspor’da Yavuz Özsevim 90. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Tuzlaspor 10 puana yükseldi ve grup lideri oldu. Erzincanspor ise 7 puanda kaldı.



Öte yandan grubun diğer maçında Elazığspor ile Galatasaray mücadele verecek. Bu maç öncesi Galatasaray 5 puan ve bir maç eksiğiyle 3. sırada bulunurken, Elazığspor ise 1 puanla son sırada. Galatasaray grubu 2. sırada bitirse Medipol Başakşehir ile eşleşecek.