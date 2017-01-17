Yasin Öztekin formasına kavuştu

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, cezasının affedilmesinin ardından formasına Elazığspor maçında yeniden kavuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tepki çeken ve bir süre kadro dışı bırakılan Yasin, Elazığspor maçına ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte, kaleci Fernando Muslera, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra, tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş, Elazığ'a getirilmedi.

Galatasaray karşılaşmaya, Cenk Gönen, Ahmet Çalık, Linnes, Carole, Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin, Bruma, Josue, Selçuk İnan, Podolski, Eren Derdiyok 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Batuhan Ahmet Şen, Sneijder, Rodrigues, Berk İsmail Ünsal, Kerem Çalışkan, Soner Gönül ve Birhan Vatansever yer aldı.