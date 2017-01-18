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Advocaat yedeklere şans verdi
18 Ocak 2017 , 21:14
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, yedek oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de son oynanan Adanaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden sadece Ozan Tufan ve Aatıf Chahechouhe'ya kupa maçında yer verdi.
Sarı-lacivert ekipte, Ozan Tufan ile Chahechouhe'nin yanı sıra Fabiano, Salih Uçan, Karavaiev, Stoch, Savaş Polat, İsmail Köybaşı, Kadir Kaan Özdemir, Yiğithan Güveli ve Caner Koca da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Öte yandan Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'ni karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası maçında, sarı-lacivertli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldururken, Gençlerbirliği taraftarları ise maça fazla ilgi göstermedi.
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