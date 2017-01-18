Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Advocaat 2-2 biten Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Advocaat'ın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şöyle;

Maç yorumu

"Oyuncularım bana göre tebriği hak ettiler gösterdiği mücadele ile. 70 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. 70 dakika 10 kişi mücadele etmek zordur. Bazı oyuncularımız teknik heyete Fenebahçe'de kalmak istediklerini tam anlamıyla gösterdiler. Bundan memnun oldum."

Penaltı pozisyonu

"O pozisyona penaltı verilebilir ama kırmızı kart ağır olur. 2 ceza birden verildi. Genelde penaltı verilince sarı kart verilir, ama hoca direkt hem penaltı hem de kırmızı kart verdi. Bence ağır bir karar oldu. "

Mehmet Ekici Yorumu

Çok fazla isim okuyorum ben de. 14 içerisinde takıma kimin katılacağını göreceğiz. Bizim kimi istediğimiz değil, kimin bizi istediği önemli. Mehmet Ekici beğendiğimiz bir oyuncu, onu buraya getirmek istediğimizi yönetime ilettik. 4 ay sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncu için Trabzonspor'un verdiği kararı tuaf buluyorum. Belki de arkasında başka bir durum vardır. Bilemiyorum.."