Amed ile Menemen yenişemedi!

Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Menemen Belediyespor: 2

Stat: Seyrantepe

Hakemler: Oktay Taş, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Temel

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı, Koray Şanlı, Ercüment Balıkcı, Tekin Adar (Dk. 78 Yusuf Yağmur), Erhan Eren, Şevket Güngör, Bertuğ Bayar (Dk. 53 Deniz Naki), Berat Han (Dk. 69 Emre Tekin Pınar), Mansur Çalar, Bartu Kurtuldu, Hakan Ateş

Menemen Belediyespor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Oğuzhan Çevik), Hikmet Balioğlu, Alberk Koç, Samet Günhan, Selim Şahin, Serkan Çalık, Abdullah Topkara (Dk. 71 Serkan Yola), Jiyan Yavuz, Gökhan Ünal (Dk. 60 Tayfun Aydoğan)

Goller: Dk. 18 Bartu Kurtuldu, Dk. 87 Deniz Naki (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Şevket Güngör (kendi kalesine), Dk. 90+4 Alberk Koç (Menemen Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Jiyan Yavuz (Menemen Belediyespor), Dk. 77 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)



AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Amed Sportif ile Menemen Belediyespor karşı karşıya geldi. Seyrantepe Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Mücadelede Amed Sportif’in golleri 18. dakikada Bartu Kurtuldu ile 87. dakikada Deniz Naki’den gelirken, Menemen Belediyespor’un gollerini ise 43. dakikada Şevket Güngör kendi kalesine ve 90+3. dakikada Alberk Koç attı.



Alınan bu sonucun ardından Amed Sportif 2 puana ulaştı ve son sırada kaldı. Menemen Belediyespor ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta Gençlerbirliği 12 puanla zirvede bulunurken, Fenerbahçe ise 7 puanla 2. sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından 1 puan alabilirse gruptan çıkmayı garantilemiş olacak.