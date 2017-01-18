Amed ile Menemen yenişemedi!

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta maçında Amed Sportif ile Menemen Belediyespor karşı karşıya geldi. Seyrantepe Spor Kompleksi’nde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Mücadelede Amed Sportif’in golleri 18. dakikada Bartu Kurtuldu ile 87. dakikada Deniz Naki’den gelirken, Menemen Belediyespor’un gollerini ise 43. dakikada Şevket Güngör kendi kalesine ve 90+3. dakikada Alberk Koç attı.



Alınan bu sonucun ardından Amed Sportif 2 puana ulaştı ve son sırada kaldı. Menemen Belediyespor ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta Gençlerbirliği 12 puanla zirvede bulunurken, Fenerbahçe ise 7 puanla 2. sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından 1 puan alabilirse gruptan çıkmayı garantilemiş olacak.