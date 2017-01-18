Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş galibiyete kilitlendi!

Tarih18 Ocak 2017 , 10:38

Yorum
Beşiktaş galibiyete kilitlendi!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.

Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta görev vermediği yeni transfer Matej Mitrovic'i yarın oynatması bekleniyor.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri

me