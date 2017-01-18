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Beşiktaş galibiyete kilitlendi!
18 Ocak 2017 , 10:38
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında yarın Spor Toto 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Vodafone Arena'da saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Kupadaki 4 maçında 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Beşiktaş, rakibi karşısında bir puan aldığı takdirde, bir maç kala lider olarak D Grubu'ndan çıkmaya hak kazanacak.
Dört karşılaşmasında bir kez kazanıp, 3 maçtan mağlup ayrılan Darıca Gençlerbirliği ise son sırada bulunuyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçı, siyah-beyazlı takım deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Bu arada, teknik direktör Şenol Güneş'in, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor ile yapılan maçta görev vermediği yeni transfer Matej Mitrovic'i yarın oynatması bekleniyor.
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