- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Buruk: "Türkiye Kupası bizim için önemliydi..."
18 Ocak 2017 , 20:48
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Sivasspor'a kendi evinde 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, kupada hedeflerinin olduğunu ancak ligi daha fazla önemsediklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, kendi sahalarında kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktararak, artık lige odaklanacaklarını dile getirdi.
Ligde önemli maçlara çıkacaklarına dikkati çeken Buruk, "Türkiye Kupası bizim için önemliydi ancak bu hedefin gerisinde kaldık. Bundan çok daha önemli lig hedefimiz var, şimdi ona odaklanacağız." dedi.
Buruk, karşılaşmada yeni oyuncularına forma şansı verdiğini dile getirerek, "Oyunun geneline baktığımızda, ilk yarı zaman zaman rakip kaleye gittik. Rakip özellikle Gekas'a attığı uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Dört topumuz direkten döndü. Aldığımız yenilgiden dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Göztepe
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar