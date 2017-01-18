Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Sivasspor'a kendi evinde 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, kupada hedeflerinin olduğunu ancak ligi daha fazla önemsediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, kendi sahalarında kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktararak, artık lige odaklanacaklarını dile getirdi.

Ligde önemli maçlara çıkacaklarına dikkati çeken Buruk, "Türkiye Kupası bizim için önemliydi ancak bu hedefin gerisinde kaldık. Bundan çok daha önemli lig hedefimiz var, şimdi ona odaklanacağız." dedi.

Buruk, karşılaşmada yeni oyuncularına forma şansı verdiğini dile getirerek, "Oyunun geneline baktığımızda, ilk yarı zaman zaman rakip kaleye gittik. Rakip özellikle Gekas'a attığı uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Dört topumuz direkten döndü. Aldığımız yenilgiden dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.