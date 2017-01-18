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"Galip geldiğimiz için mutluyuz "
18 Ocak 2017 , 20:49
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Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, iki takım için de büyük önem taşıyan bir maça çıktıklarını ve aldıkları sonucun kendilerini memnun ettiğini vurguladı.
Ümit, Emre, Gekas, Rıdvan ve Gökhan'ın yan yana oynadığı ilk maç olduğunu aktaran Bakkal, "Takımım ikinci yarı çok iyi oynadı. Son dönemlerde hoşuma giden en güzel şey, gol yemememiz. Takım savunması yapmaya başladık. İkinci devre iyi futbol izlettirdiğimize inanıyorum. Kupa iki takım içinde önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
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