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"Hedefimizi gerçekleştirdik"
18 Ocak 2017 , 21:44
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor'u 6-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, maçı kazanarak, gruptan çıkma hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Gruptan çıkma hedefimiz vardı ve bugün bunu gerçekleştirdik." dedi.
Kemal Özdeş, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u da yenerek, gruptan lider çıkmak istediklerini kaydetti.
- Sancaktepe Belediyespor cephesi
Sancaktepe Belediyespor Teknik Direktörü Hikmet Sevim, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için değişik bir ortam olduğunu ifade etti.
Kupa maçını 6-1 kaybetmelerine rağmen oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Sevim, "Kupa bizim için değişik bir ortamdı. Ligde iyi gidiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz. Oyuncularım performans açısından bu maçta kötü görünebilirler ama sonuçta Süper Lig takımına karşı oynuyorsunuz. Bu takımlar hataları değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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