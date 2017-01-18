İsmail Köybaşı'nın ilginç istatistiği!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilginç bir istatistiğe imza attı.

Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. maçının 27. dakikasında Aydın Karabult'a yaptığı faulle penaltıya sebebiyet veren İsmail Köybaşı, doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Başta İsmail olmak üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve idari menajer Hasan Çetinkaya, hakeme itiraz ederken, karar değişmedi.

İlk maçta da görmüştü

İsmail Köybaşı, Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında da kırmızı kart görmüştü. 10. dakikada ceza sahası dışında Serdar Gürler'e arkadan yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören İsmail, takımını 10 kişi bırakmıştı.

"Karar doğru"

Eski hakem Deniz Çoban pozisyonla ilgili olarak, "Tebrikler Ümit Öztürk. Penaltı ve kırmızı doğru. Neden sarı değil? Çünkü İsmail top için mücadele etmiyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta 6 yılda görmüştü

Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan İsmail, 2 gol atarken; 3 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. İsmail, 6 yıllık Beşiktaş macerasında 2 kez kırmızı kartla cezalandırılmıştı.