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İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

Tarih18 Ocak 2017 , 18:46

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İşte Fenerbahçe'nin 11'i!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile yapacağı maça çıkacağı 11:

Fabiano, İsmail, Kadir, Yiğithan, Savaş, Ozan, Caner, Salih, Stoch, Karavayev, Aatif

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