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Karavayev ilk resmi golünü attı!
18 Ocak 2017 , 20:31
AJANSSPOR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi golünü attı.
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Karavayev, Ziraat Türkiye Kupası maçında Gençlerbirliği ile oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Maçın 24. dakikasında Stoch'un ortasında kafa vuruşuyla ağları havalandıran Oleksandr Karavayev, Fenerbahçe formasıyla golle tanışmış oldu.
Karavayev, Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında 1 asist yapıp 1 gol atmıştı.
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