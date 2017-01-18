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Kupada günün sonuçları
18 Ocak 2017 , 22:36
Grup etabında 5. haftaya 6 maçla devam edildi
Ziraat Türkiye Kupası gruplarının 5. haftasında 6 karşılaşma oynandı.
Gruplarda yapılan 6 müsabakanın sonuçları şöyle:
Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: 2-2
Aydınspor 1923-Ümraniyespor: 0-1
Gümüşhanespor-Trabzonspor: 0-0
Göztepe-Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: 6-1
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 2-2
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