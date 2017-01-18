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Kupada günün sonuçları

Tarih18 Ocak 2017 , 22:36

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Kupada günün sonuçları

Grup etabında 5. haftaya 6 maçla devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası gruplarının 5. haftasında 6 karşılaşma oynandı.

Gruplarda yapılan 6 müsabakanın sonuçları şöyle:

Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: 2-2

Aydınspor 1923-Ümraniyespor: 0-1

Gümüşhanespor-Trabzonspor: 0-0

Göztepe-Sivasspor: 0-2

Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: 6-1

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 2-2

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