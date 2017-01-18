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Paşa şovla turladı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. maçında Sancaktepe Belediyespor'u konuk eden Kasımpaşa, gol şov yaptı ve adını bir üst tura yazdırdı..

Tarih18 Ocak 2017 , 19:48

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Paşa şovla turladı!

Kasımpaşa: 6 - Sancaktepe Belediyespor: 1

 

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