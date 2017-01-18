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Sivasspor bileti aldı!
18 Ocak 2017 , 17:53
Göztepe: 0 - Sivasspor: 2
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Mazlum
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Emre Can Coşkun, Leo, Soner Dikmen, Emre Aygün, Mehmet Umut Nayir, Doğa Kaya (Dk. 59 Murat Akın), Sinan Özkan, Burak Çolak, Leroy George (Dk. 59 Sandro), Canberk Dilaver (Dk. 66 Jahovic)
Sivasspor: Tolgahan Acar, Ümit Karaal (Dk. 54 Furkan Işık), Kerim Avcı, Gökhan Süzen, Hasan Hatipoğlu, Gekas (Dk. 61 Tunahan Nazlı), Erkan Kaş, İbrahim İşçi, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç (Dk. 79 İbrahim Öztürk)
Goller: Dk. 48 Kerim Avcı, Dk. 57 Gekas (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Ümit Karaal, Dk. 52 Rıdvan Şimşek, Dk. 81 Tunahan Nazlı (Sivasspor), Dk. 28 Doğa Kaya, Dk. 71 Sinan Özkan, Dk. 90+3 Mehmet Umut Nayir (Göztepe)
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakanın 48. dakikasında Sivasspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Erkan, topu Emre'ye aktardı. Emre'nin pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Kerim Avcı'nın ceza alanına girer girmez attığı şutta, top ağlara gitti: 1-0.
Sivasspor 57. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kerim Avcı'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Gekas'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
Müsabaka Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maç boyunca Göztepe ve Sivasspor taraftarları beraber "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" ve "Fethi Sekin" tezahüratlarında bulundu.
Grupta puanını 9'a çıkaran Sivasspor, son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir'den sonra gruptan çıkmayı garantileyen ikinci takım oldu.
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