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Trabzonspor'a Gümüşhane çelmesi!

Tarih18 Ocak 2017 , 15:56

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Trabzonspor'a Gümüşhane çelmesi!

AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Gümüşhanespor  ile Trabzonspor takımları karşı karşıya geldi. Gümüşhane Yenişehir Stadı’ndaki maç 0-0 bitti.

Bu sonucun ardından Gümüşhanespor grupta son maçlar öncesi 8 puanla 2. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 6 puanla 3. sırada kendisine yer bulabildi. 

Tüm detaylar gelecek...

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