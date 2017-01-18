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Trabzonspor'a Gümüşhane çelmesi!
18 Ocak 2017 , 15:56
AJANSSPOR - Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Gümüşhanespor ile Trabzonspor takımları karşı karşıya geldi. Gümüşhane Yenişehir Stadı’ndaki maç 0-0 bitti.
Bu sonucun ardından Gümüşhanespor grupta son maçlar öncesi 8 puanla 2. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 6 puanla 3. sırada kendisine yer bulabildi.
Tüm detaylar gelecek...
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