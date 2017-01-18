Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor turladı!

Türkiye Kupası G grubu 5. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, deplasmanda Aydınspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 9 yaptı ve son hafta öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Tarih18 Ocak 2017 , 15:53

Yorum
Ümraniyespor turladı!

Detaylar geliyor...

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri

me