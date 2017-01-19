Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, konsantrasyon konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Kendilerine nazaran Gaziantepspor'un daha istekli olduğunu aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor, gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahaya çıktı ve gerçekten kendilerini çok iyi gösterdiler. Bizim futbolcular, maçta çok az sorumluluk aldı. Neden bilmiyorum ama burada hep kötü oynuyoruz. Bu durum kesinlikle Gaziantepspor'un başarısını gölgelememeli. Gençler çok iyi oynadı. Bence gençlerin bu tavrı, örnek olacak cinstendi. Biz de bunlardan ders çıkarmalıyız."