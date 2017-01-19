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Aras siftah yaptı!

Tarih19 Ocak 2017 , 20:18

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Aras siftah yaptı!

Karşılaşmanın 70. dakikasında farkı 3'e çıkaran Aras Özbiliz, Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini Darıca Gençlerbirliği maçında yaşadı.

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