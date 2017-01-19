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Avcı: "Topa sahiptik ama çok ağır oynadık"
19 Ocak 2017 , 23:04
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 berabere kaldıkları Yeni Amasyaspor maçında, kapalı savunma yapan rakiplerine karşı doğru bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.
Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yeni Amasyasporlu oyuncuları ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettiğini belirtti.
Maçta topa sahip olduklarını ama çok ağır oynadıklarını vurgulayan Avcı, "Rakibin her geçen dakika mücadele gücü ve isteği arttı. Bu maç öncesinde 12 puanımız vardı, böylelikle grup birinciliğini garantilemiş olduk. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Amasyaspor, liginde şampiyonluğa oynuyor, onlara da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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