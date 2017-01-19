- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Başakşehir lider çıktı!
19 Ocak 2017 , 21:51
Medipol Başakşehir: 0 - Yeni Amasyaspor: 0
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Seyfettin Ünal
Medipol Başakşehir: Faruk Çakır, Musa Muhammed (Dk. 63 Caiçara), Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz (Dk. 55 Attamah), Ferhat Öztorun, Holmen, Alparslan Erdem, Doka, Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Cikalleshi (Dk. 69 Mustafa Pektemek)
Yeni Amasyaspor: Ömer Seis, Ali Fırat Horasan, Muhammet Emin Gül, Barış Baltürk, Mikail Usta, Ergin Kankal, Orhan Gazi Kelce (Dk. 65 Hayrullah Yusufoğlu), Simbo, Muhammed Emin Bakan, Taşkın Can Hellaç (Dk. 78 Aslan Gök), Vombola (Dk. 58 Fatih Sultan Semiz)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ergin Kankal, Dk. 35 Simbo, Dk. 54 Vombola (Yeni Amasyaspor), Dk. 67 İrfan Can Kahveci, Dk. 82 Doka (Medipol Başakşehir)
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir, sahasında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Medipol Başakşehir, puanını 13'e yükseltti. Yeni Amasyaspor ise 5. maçı sonunda ilk puanını aldı.
42. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sokol Cikalleshi, Yeni Amasyaspor ceza yayı üzerinde rakibinden topu kaptı. Cikalleshi, bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ömer Seis, yumruklarıyla topu kornere gönderdi.
76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin, ceza alanı dışından kaleyi cepheden gören yerden sert vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.
Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar