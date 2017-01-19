Başakşehir'in yenileri görücüye çıktı..

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Egemen Korkmaz ve Caiçara, ilk resmi maçlarına Yeni Amasyaspor karşısında çıktı.

Egemen Korkmaz, ilk 11'de başladığı mücadelenin 55. dakikasında gözünün altına aldığı sert darbe nedeniyle yerini Attamah'a bıraktı.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan Brezilyalı sağ bek Caiçara ise 63. dakikada Musa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu.