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Beck'ten bir ilk!

Tarih19 Ocak 2017 , 18:22

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Beck'ten bir ilk!

AJANSSPOR - Beşiktaş'ın, 2015-16 sezonunun başında Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Alman sağ bek Andreas Beck, siyah beyazlı forma altındaki ilk golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, 20. dakikada Beck'in golüyle öne geçerken, 29 yaşındaki oyuncu ilk kez gol sevinci yaşadı.

Andreas Beck, Beşiktaş forması altında oynadığı 63. resmi maçında ilk golünü atmış oldu.

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