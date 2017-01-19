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Beck'ten bir ilk!
19 Ocak 2017 , 18:22
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- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Beşiktaş
AJANSSPOR - Beşiktaş'ın, 2015-16 sezonunun başında Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Alman sağ bek Andreas Beck, siyah beyazlı forma altındaki ilk golünü kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, 20. dakikada Beck'in golüyle öne geçerken, 29 yaşındaki oyuncu ilk kez gol sevinci yaşadı.
Andreas Beck, Beşiktaş forması altında oynadığı 63. resmi maçında ilk golünü atmış oldu.
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Beşiktaş
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