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Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?
19 Ocak 2017 , 09:07
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Şampiyonluk yolunda Başakşehir'i takip eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye 5. hafta karşılaşmasında Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’de 17. haftayı 2-0’lık Osmanlıspor galibiyetiyle moralli kapatan Beşiktaş, bu akşam Türkiye Kupası’na geçiş yapacak. D Grubu’nda çıktığı ilk 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla ikinci turu garantileyen Kara Kartal, 5. maçında Darıca Gençlerbirliği’ni Vodafone Arena’da konuk edecek.
Teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadelede takımın as oyuncularını dinlendirip yerine yedek ve genç isimlere görev verecek. Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle son olarak 17 Şubat 2016’daki Mersin İdmanyurdu maçında süre alabilen Veli Kavlak, tam 336 gün sonra formasına bu akşam geri dönecek. Sakatlığını atlatmasının ardından Antalya’daki devre arası kampında açığını kapatan ve teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne giren 28 yaşındaki futbolcu, bir dönem kaptanlığını yaptığı takımla Vodafone Arena’ya ilk kez çıkacak.
Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
19 Ocak Perşembe saat 18.00'da başlayacak olan Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliğ maçını Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Soner Maraş hakem üçlüsü yönetecek. A2 TV'den canlı olarak ekranlara gelecek
Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Tolga, Beck, Atınç, Mitrovic, Necip, Kerim, Veli, Gökhan İnler, Aras, Muhammed Ömer
Darıca Gençlerbirliği: Gökhan, Alper, Cem, Uğur, Hayrullah, Uğur, Cafercan, Levent, Rıdvan, Abuzer, Can
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