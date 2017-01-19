Golü attı, armayı öptü!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Osmanlıspor ile oynanan maçta ilk 11'de şans verdiği oyuncular arasında sadece Ricardo Quaresma'ya kupa maçında görev vermesi dikkati çekti.

Son lig mücadelesinde oyundan alınırken tepki gösteren ancak daha sonra sosyal medya hesabından hatasını kabul eden Portekizli oyuncu, Darıca Gençlerbirliği maçında orta sahanın solunda görev aldı.

Öte yandan yıldız futbolcu, 33. dakikada skoru 2-0'a getirdiği golün ardından tribünlere koşarak formasındaki Beşiktaş armasını öptü.