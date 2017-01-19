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İşte Beşiktaş'ın 11'i!

Tarih19 Ocak 2017 , 16:40

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İşte Beşiktaş'ın 11'i!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'nin konuk edecek olan Beşiktaş'ın 11'i belli oldu:

Utku, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras, Ömer.

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