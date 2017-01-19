Karlı tepede maç keyfi

Trabzon’dan sonra en fazla Bordo-Mavili taraftarın yaşadığı Gümüşhane’de kupa maçına ilgi oldukça yüksekti.

Soğuk havaya rağmen 4 bin kişilik Yenişehir Stadı’nı Trabzonspor ve Gümüşhanesporlu taraftarlar ağzına kadar doldururken, yer bulamayan diğer seyirciler stadın dört bir yanında yükselen tepelerden mücadeleyi takip etti.

Taraftarlar, 90 dakika boyunca herhangi bir gole şahit olamasa da mücadele sürecinde tezahüratlarla takımlarını destekledi.