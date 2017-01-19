Kartal zirvede turladı!

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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, yedek ağırlıklı bir kadroya şans verdi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Veli Kavlak ile Matej Mitrovic, Darıca Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de şans buldu.

Son dönemlerde omzundaki sorun nedeniyle üst üste operasyonlar geçiren Veli Kavlak, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 17 Şubat 2016'da takımının Mersin İdmanyurdu ile yaptığı karşılaşmada 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece formasına kavuştu. Tecrübeli futbolcu, maçta kaptanlık görevini de üstlendi.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic de siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mitrovic, ligde Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada kadroda yer almamıştı. Hırvat oyuncu, savunmanın göbeğinde rakip atakları engellemeye çalıştı.

Quaresma, ilk 11'de

Şenol Güneş'in, Osmanlıspor ile oynanan maçta ilk 11'de şans verdiği oyuncular arasında sadece Ricardo Quaresma'ya kupa maçında görev vermesi dikkati çekti.

Son lig mücadelesinde oyundan alınırken tepki gösteren ancak daha sonra sosyal medya hesabından hatasını kabul eden Portekizli oyuncu, orta sahanın solunda görev aldı.

Utku Yuvakuran da bir ilki yaşadı

Maçın ilk 11'inde sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı.

Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi.

Siyah-beyazlı takımda Darıca Gençlerbirliği karşısında Ömer Şişmanoğlu, forvette oynadı. Tolgay Arslan, Aras Özbiliz, Andreas Beck, Atınç Nukan, Luis Rhodolfo ve Gökhan İnler, Beşiktaş'ta şans bulan diğer oyuncular oldu.

Sol bekte Beck oynarken, Atınç Nukan ise savunmanın solunda forma giydi.

Quaresma dışında ligde ilk 11'de oynattığı oyuncuları dinlendiren Güneş, yedeklerde ise genç isimlere yer verdi. 5 yedek oyuncuyla maça çıkan Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında Hüseyin Yılmaz, Fatih Aksoy, Muhammed Enes Durmuş ve Sedat Şahintürk ilerleyen dakikalar için kenarda bekledi.

Stat boş kaldı

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kupa maçına fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Arena boş kalırken, mücadeleyi 2 bine yakın siyah-beyazlı izledi.

Darıca Gençlerbirliği taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

-VE MAÇ-

Beşiktaş: 3 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Soner Maraş

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Beck, Rhodolfo, Mitrovic, Atınç Nukan, Veli Kavlak (Dk. 46 Necip Uysal), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 66 Fatih Aksoy), Aras Özbiliz, Quaresma (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş), Ömer Şişmanoğlu

Darıca Gençlerbirliği: Gökhan Köstereli (Dk. 29 Deniz Çınar), Hayrullah Bilazer, Yusuf Orhan, Metehan Yatkın (Dk. 58 Doğancan Aynacı), Kerem Kaya, Murat Can Bölükbaşı, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Cem Tosun, Alperen Doğan (Dk. 46 Aziz Kızılgün), Özer Kutlu

Goller: Dk. 19 Beck, Dk. 33 Quaresma, Dk. 70 Aras Özbiliz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 72 Doğancan Aynacı (Darıca Gençlerbirliği)

19. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Beck, ceza alanına girdiği anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Beşiktaş, bu sefer sol çaprazdan gelişen atakta golü buldu. Topla buluşan Quaresma'nın ceza alanı içinde vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelere gitti ve siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

45+1. dakikada Metehan Yatkın'ın ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci Utku Yuvakuran güzel bir hareketle meşin yuvarlağı ceza alanı dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 2-0 önde tamamladı.

70. dakikada siyah-beyazlı takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Aras Özbiliz, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

81. dakikada Murat Can Bölükbaşı'nın sağdan ortasında takım arkadaşından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Cafercan Aksu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazanarak puanını 13'e yükseltti ve lider olarak gruptan çıktı.