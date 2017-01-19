Kupada erken final!

AJANSSPOR - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala grubunu lider bitirmeyi garantilerken, son 16 turunda dev bir eşleşme ortaya çıktı.

Puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, D Grubu'nu zirvede tamamlamayı garantilerken, C Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen ezeli rakibi Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşti.

Erken final olarak nitelendiren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi tek maç eleme usulüne göre ve grup birincisi Beşiktaş'ın sahası Vodafone Arena'da oynanacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe en son 2008-09 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde eşleşmiş ve rakibini 4-2 mağlup eden Beşiktaş, kupayı müzesine götürmüştü.