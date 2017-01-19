Maçta korkutan olay!

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçının 28. dakikasında Darıca Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Köstereli Beşiktaşlı futbolcuyla girdiği mücadele sonrasında kanlar içinde yerde kaldı.

Köstereli bu müdahalenin ardından Darıca Gençlerbirliği teknik heyeti tarafından sedyeyle oyun kenarına alındı ve 29. dakikada yerini Deniz Çınar'a bıraktı. - Hürriyet