Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Ziraat Türkiye Kupası

Maçta korkutan olay!

Tarih19 Ocak 2017 , 19:32

Yorum
Maçta korkutan olay!

Beşiktaş - Darıca Gençlerbirliği maçının 28. dakikasında Darıca Gençlerbirliği kalecisi Gökhan Köstereli Beşiktaşlı futbolcuyla girdiği mücadele sonrasında kanlar içinde yerde kaldı. 

Köstereli bu müdahalenin ardından Darıca Gençlerbirliği teknik heyeti tarafından sedyeyle oyun kenarına alındı ve 29. dakikada yerini Deniz Çınar'a bıraktı. - Hürriyet

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri

ih