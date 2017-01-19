Mitrovic 11'de çıktı..

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic de siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mitrovic, ligde Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada kadroda yer almamıştı.

Hırvat oyuncu, savunmanın göbeğinde rakip atakları engellemeye çalıştı.