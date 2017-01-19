- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Mitrovic 11'de çıktı..
19 Ocak 2017 , 18:27
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Beşiktaş
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Matej Mitrovic de siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı. 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeliyle gündeme gelen Mitrovic, ligde Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada kadroda yer almamıştı.
Hırvat oyuncu, savunmanın göbeğinde rakip atakları engellemeye çalıştı.
- İlgili:
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Ziraat Türkiye Kupası HaberleriTüm Ziraat Türkiye Kupası Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar