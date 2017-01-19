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Nazifoğlu'ndan flaş transfer sözleri!
19 Ocak 2017 , 18:43
Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor'a bağlanarak transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Nazifoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Uzun süreli kadro kurma çabası içerisindeyiz. Değişiklik yapılmalı, geçen sene olmalıydı bu sene devam ediyor. Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil, Galatasaray'da memnun ama böyle bir problem var. Josue'nin mutlu olmama gibi bir durumu yok, öyle bir şey yok
Kimi veririz kimi alırız diye toplantılar yapıyoruz. Finansal Fair Play olayına da uygun olmalı, elimizden geleni yapıyoruz. Osmanlıspor'dan Pinto'ya teklif yapmadık.
4 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Şampiyonluğun en güçlü adaylarındanız, sakin olmayı başaran şampiyon olur"
Jonathan Calleri konusunda açıklama yapmayayım ama birçok adaydan biri. Önümüzde az bir süre var. Adaylardan transfer yapacağız.
Televizyondan futbolcu izleyip alıyorlar diyenler hayal kuruyor. Fake hesaplar var, baktım yüzde 90'ı sahte. Evden siper almışlar havalılar bunlar yazıyorlar"
UEFA'nın getirdiği kotaya göre gidecek oyunculara da bağlı. Transferde sayı vermek istemiyorum"
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