"Oyunu çirkinleştirmeden oynadık"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sadullah Zehir, Beşiktaş karşısında oyuncularının ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Oyunu çirkinleştirmeden iki yönlü oynadık. Bulduğumuz pozisyonlar vardı, olmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şansımız kalmadı." ifadelerini kullandı.