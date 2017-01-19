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"Profesyonel olmak istiyoruz"
19 Ocak 2017 , 23:07
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Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ufuk Sarı, Medipol Başakşehir gibi bir takıma karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyan oyuncularına teşekkür etti.
Kendilerinde 4 lig üstte ve zirvede yer alan bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığının altını çizen Sarı, şöyle konuştu:
"Namağlup, herkese kök söktüren bir takıma karşı, oyuncularım canla başla mücadele etti ve istediklerini aldı. Top bize geçtiğinde, iki üç pası doğru yapsak, net pozisyonlara girebilirdik ama maalesef olmadı. Rakibimiz hafta sonu Kayserispor'a 5 gol attı. Böyle bir takıma karşı pozisyon vermeden maçı bitirmek, bizim için büyük başarı. Bugün seyircimizi gördünüz, iç sahada maçlarımızı 10-15 bin kişeye oynuyoruz. Şehir olarak bir üst lige çıkmak ve profesyonel olmak istiyoruz."
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