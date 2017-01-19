Selçuk Şahin'e teklif var mı? Özat açıkladı...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ilk yarıdaki oyunun ardından soyunma odasında gerekli uyarıları yaptığını belirterek, "Açıkçası devre arasında sesimizi biraz yükselttik." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısına da oyuncu değişiklikleri yaparak başladıklarına dikkati çeken Özat, "Bunlar oyuna da yansıdı. Önemli olan gruptan çıkmaktı. Başardığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Takımın önemli oyuncularını, kulübün menfaati ve ülke futbolunun gerçekleri doğrultusunda başka kulüplere sattıklarını belirten Özat, şunları söyledi: "Bu ortak ve doğru bir karardı. Üç oyuncumuz ayrıldığında, uyum sürecini de düşünürsek sıkıntı çekeceğimiz bir gerçek. Başka takımların verdiği paraları bizim vermemiz mümkün değil. Yaşanılacak sıkıntı maç sonuçlarına, hatta bize de yansıyabilir. Bunu bilerek 'evet' dedim."

Özat, Selçuk Şahin’in Gaziantepspor’a transfer olacağı haberleriyle ilgili, "Selçuk'a çok iyi bir teklif yapmışlar. Onun da yaşı belli. Bu yaştan sonra daha iyi bir teklif alamaz. Biz de ödemelerin günü gününe yapıldığı bir kulübüz. Değerlendirmeyi kendisi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.