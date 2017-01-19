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Utku'nun ilk maç heyecanı!

Tarih19 Ocak 2017 , 18:31

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Utku'nun ilk maç heyecanı!

Darıca Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde sahaya çıkarak siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Utku Yuvakuran da ilk kez resmi bir maçta oynama heyecanı yaşadı.

Sezon başında Beşiktaş'ın Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Beylerbeyi'nden kiraladığı ancak genelde 21 yaş altı takımının maçlarında görev alan Utku Yuvakuran, kupa maçlarında şans bulan Tolga Zengin'in yerine formayı giydi. 

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