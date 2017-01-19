Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. haftasında Osmanlıspor'u 2-0 yenen Gaziantepspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İbrahim Üzülmez, takımı içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "O yüzden bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Hak ettiğimiz bir galibiyetti." dedi.

Bireysel yetenekleri yüksek futbolculardan oluşan bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Üzülmez, "Bireysel hatalar oldu ama genele baktığımız zaman iyi oynadığımız, mücadele ettiğimiz bir maçtı. Tabii ki bu yeterli değil. Takım olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde camia olarak kenetlenmemiz gerekir. Bu kötü tabloyu lehimize çevirebiliriz." ifadelerini kullandı.