Veli geri döndü!

Son dönemlerde omzundaki sorun nedeniyle üst üste operasyonlar geçiren Veli Kavlak, 336 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş formasını giydi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 17 Şubat 2016'da takımının Mersin İdmanyurdu ile yaptığı karşılaşmada 90+2. dakikada oyuna girerek son resmi maçında şans bulan Veli, böylece formasına kavuştu.

Tecrübeli futbolcu, Darıca Gençlerbirliği karşısında kaptanlık görevini de üstlendi.