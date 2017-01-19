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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta sona erdi

Tarih19 Ocak 2017 , 22:05

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 5. hafta, oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

Kupada bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: 0-2

Gaziantepspor-Osmanlıspor: 2-0

Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: 3-0

Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: 0-0

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