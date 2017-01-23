Amed maçı için flaş karar!

AJANSSPOR- Fenerbahçe kulübü 25 Ocak Çarşamba günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak kupa maçına misafir takım taraftarlarının alınmayacağını duyurdu. İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"09.01.2017 tarihinde yapılan İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları kapsamında, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta grup maçına, misafir takım taraftarları alınmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine duyururuz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"