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Amed maçı için flaş karar!
23 Ocak 2017 , 18:18
AJANSSPOR- Fenerbahçe kulübü 25 Ocak Çarşamba günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak kupa maçına misafir takım taraftarlarının alınmayacağını duyurdu. İşte kulüpten yapılan o açıklama:
"09.01.2017 tarihinde yapılan İstanbul İl Güvenlik Kurulu Toplantı Kararları kapsamında, 25 Ocak 2017 Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe – Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası 6. Hafta grup maçına, misafir takım taraftarları alınmayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine duyururuz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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